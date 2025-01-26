Le résumé de Continuous Discovery Habits (Teresa Torres)

Continuous Discovery Habits, voici l’un des ouvrages de référence sur la Discovery Produit, écrit par la coach et conférencière américaine Teresa Torres. Sorti en 2021, il pose les bases de cette dimension incontournable du travail des équipes produit, en se basant sur son célèbre framework : l’Opportunity Solution Tree. Fiche de lecture.

⏳ 15 minutes de découverte en continu (vs ~ 3/4 jours de lecture du bouquin)

🎫 Les membres Premium du Ticket ont un accès intégral à cet article

Le résumé de Continuous Discovery Habits : Les 10 enseignements à retenir

1. C’est quoi la Discovery en continu / Continuous Discovery ?

2. Quels sont les 6 mindsets à déployer pour adopter la Discovery en continu ?

3. La Discovery n’est pas l’affaire d’une personne mais du Product Trio

4. Comment utiliser l’Opportunity Solution Tree, LE framework de Discovery en continu de Teresa Torres

5. Comment (bien) mener des interviews en continu ?

6. L’importance de cartographier et de prioriser des opportunités… et non des solutions

7. L’importance de tester des hypothèses… et non des solutions

8. La Discovery nourrit la Delivery… et réciproquement

9. Comment embarquer ses parties prenantes en montrant son travail

10. Comment commencer à instaurer des habitudes de Discovery en continu ?

Ah la Discovery. Cette rengaine des équipes produit, souvent mal comprise par les autres parties prenantes de l’entreprise, qui y voit une démarche longue et rigide assimilable à de la recherche universitaire.

Sauf que pour Teresa Torres, ingénieure et designeure de formation, il ne s’agit seulement que d’une façon pour les équipes produit d’instaurer une boucle de feedback régulière avec leurs utilisateurs.

Le but ? Compenser le biais d’expertise propre aux équipes qui passent leur journée entière sur leur produit.

“Dès que l’on commence à développer une expertise, on oublie ce que ça fait de ne pas avoir cette expertise. Et si on ne parle pas à des consommateurs pendant des semaines, on va de plus en plus prendre des décisions influencées par ce biais d’expertise”, indique la coach et conférencière en interview au Ticket.

Voici les 10 enseignements majeurs que l’on retient de Continuous Discovery Habits, sa méthode pour faire de la Discovery une routine de travail.

Teresa Torres, la reine de la Disco

1. C’est quoi la Discovery en continu / Continuous Discovery ?

Commençons par la base : la définition de la Discovery en continu donnée par celle qui a popularisé l’expression à travers son livre.

Pour Teresa Torres, la Discovery en continu tient en 4 éléments :

Des contacts au moins hebdomadaires avec des clients ou utilisateurs

Par l’équipe qui construit le produit

Au moyen de petites activités de recherche

Dans l’objectif de répondre à un outcome désiré

En somme : on n’est pas dans de la recherche juste pour le plaisir ou la beauté du geste. Et, surtout, il ne s’agit pas d’une phase à mener ponctuellement au cours de la conception de son produit, mais bien d’une routine qui doit infuser les décisions produit prises régulièrement.

À quoi sert la Discovery au final ?

Pour répondre, Teresa Torres rappelle succinctement son histoire. Aux premières heures du développement logiciel, la Discovery n’était pas faite par l’équipe produit mais par les leaders du business.

Ces personnes décidaient de ce qui allait être développé, généralement une fois par an, avec un budget et une échéance déterminé à l’avance. Bienvenue dans le merveilleux monde du projet ! Une démarche qui existe encore aujourd’hui dans certaines organisations, appelées par l’éminence grise américaine du produit Marty Cagan, des Delivery Teams.

Problème : cela génère beaucoup de gaspillage (de temps et donc d’argent). C’est en effet faire abstraction de l’imprévisibilité naturelle du développement produit.

En 2001, un groupe d’ingénieurs saoulés de ces dysfonctionnements dont ils sont témoins fondent alors le Manifeste Agile. Leurs solutions ?

Des cycles plus courts avec des feedback de clients plus fréquents

Un rythme de travail plus soutenable dans le temps (vs des rushs continus de point d’étape en point d’étape)

Une flexibilité maximum en se donnant la possibilité de s’adapter facilement et rapidement aux feedbacks des consommateurs

De la simplicité en se concentrant plus sur la valeur apportée que le nombre de lignes de codes écrites

Malgré une évolution (très) progressive, les cycles de delivery ont alors commencé à se raccourcir, avec des mises en production trimestrielles, puis mensuelles, puis hebdomadaires voire quotidiennes aujourd’hui. Permettant de mesurer beaucoup plus tôt l’impact de ce qui avait été déployé. La Discovery a vu son rythme s’adapter en conséquence et sa responsabilité être transférée petit à petit aux équipes produit.

Ce qui nous permet de répondre à la question de l’utilité de la Discovery :

La Delivery est le travail qui consiste à construire le produit

La Discovery est le travail qui consiste à décider de ce qui va être construit

Autrement dit, la Discovery sert à diminuer le risque de voir un développement produit ne pas avoir d’impact. C’est dérisquer un investissement futur et donc limiter les potentiels gaspillages.

2. Quels sont les 6 mindsets à déployer pour adopter la Discovery en continu / Continuous Discovery ?

Teresa Torres recommande de cultiver 6 “étapes d’esprit” pour développer des habitudes de discovery en continu :

1) Être orienté résultat (= outcome)

Il s’agit autant d’une habitude que d’un état d’esprit. L’idée ? Mesurer le succès non pas par la quantité de code écrit ou de fonctionnalités déployées (= output) mais par la valeur que ces derniers apportent aux utilisateurs et au business (= outcome).

2) Mettre le client au centre

Le but du jeu au produit : offrir de la valeur pour les consommateurs… qui en générera en conséquence pour l’entreprise !

3) Être collaboratif

Le développement produit ne doit se faire qu’avec des équipes pluri-disciplinaires. Teresa Torres est ainsi très attachée à la notion de Product Trio, sur laquelle on reviendra dans le point suivant.

4) Se servir de la visualisation

On le verra aussi avec l’Opportunity Solution Tree, Teresa Torres préfère largement externaliser ses pensées grâce au dessin et au langage visuel plutôt qu’à travers une communication écrite.

5) Être expérimental

Bien faire son travail de Discovery, c’est apprendre à penser comme un scientifique. C’est-à-dire identifier des hypothèses et les vérifier en récolter des preuves.

6) Penser de manière continue

C’est toute la différence entre le monde du projet et celui du produit. Dit autrement : la Discovery ne doit pas être considérée comme une phase au début d’un projet, mais plutôt comme une démarche qui s’opère tout au long du processus de conception du produit et qui doit infuser sur chacune des décisions prises en chemin.

3. La Discovery n’est pas l’affaire d’une personne mais du Product Trio

La Discovery ne doit pas être une affaire solitaire selon Teresa Torres, qui parle de Product Trio. Une expression qui fait référence, généralement, aux Product Manager, Product Designer et Lead Ingénieur. Trois visions différentes pour apporter sa propre perspective.

Pourquoi ces trois rôles (et pas d’autres) ?

“Car la plupart des entreprises ont ces trois expertises, répond-elle en interview au Ticket. Mais, derrière cette idée de trio, il faut surtout voir une équipe transverse pertinente et complémentaire, dont on dispose en interne. Le concept de trio est donc flexible et se base sur les rôles disponibles dans l’organisation.”

Le plus important à garder en tête selon elle : il faut que cela soit les équipes qui construisent le produit qui fassent leur propre discovery. Autrement dit, il ne faut pas scinder équipe delivery et équipe discovery.

“Il y a des tonnes de décisions à prendre tous les jours en delivery. Il faut donc s’assurer que les équipes qui construisent le produit soient impliquées dans la Discovery pour qu’elles puissent avoir tout le contexte nécessaire”.

Autre question : n’est-ce pas trop chronophage et coûteux ? La coach produit précise ici qu’il ne s’agit pas que tout le monde fasse forcément tout ensemble.

“Il faut trouver une façon pour que chaque membre de l’équipe ait un rapport direct régulièrement avec les utilisateurs. J’aime bien quand le trio instaure un rituel régulier pour diffuser ce qu’il se passe au niveau de la discovery au quotidien. Ce qu’ils font, ce qui les bloquent, comment ils travaillent, ce qu’ils sont en train d’apprendre…” précise Teresa Torres.

4. L’Opportunity Solution Tree : Le framework de Discovery en continu de Teresa Torres

Avant de publier Continuous Discovery Habits, Teresa Torres était surtout connue pour son célèbre framework : l’Opportunity Solution Tree (OST), ou arbre d’opportunités et de solutions en français. Un arbre que l’on retrouve tout naturellement dans son livre… étant donné qu’il sert de cheminement au travail de Discovery !

“Votre arbre vous guidera comme une roadmap. C’est une façon simple de se représenter visuellement les meilleurs chemins à prendre pour atteindre votre objectif”, atteste-t-elle.

Expliquons les grands principes de l’Opportunity Solution Tree et comment l’utiliser.